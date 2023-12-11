Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Київську міськву військову адміністрацію, зранку 11 грудня окупанти намагалися завдати по столиці ракетного удару.

«Приблизно за сценарієм як і рівно місяць тому, 11 листопада, коли в бік столиці була випущена балістика. Сьогодні, 11 грудня, орієнтовно о 4:00 рашисти завдали чергового удару ракетами, попередньо, балістичного типу», - повідомили в КМВА.

Однак підступний план ворога провалився - Сили та засоби протиповітряної оборони вразили всі ворожі цілі.

Падіння уламків сталося в Дарницькому районі столиці – є постраждалі, їм на місці була надана медична допомога.

Також раніше повідомлялось про ймовірне падіння уламків в Голосіївському районі, але ця інформація не підтвердилась.

На даний момент відомо про травмування трьох мешканців Києва. Чоловік 1992 р.н. отримав осколкове поранення нижніх кінцівок. Допомогуотримав на місці.

«Дівчина 1990 р.н. – гостра реакція на стрес, допомога теж надавалась на місці», - повідомили також в КМВА.

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"Чоловік, 1992 р.н. отримав осколкове поранення нижніх кінцівок. Перша медична допомога надавалась на місці. Троє жінок 1963, 1990 та 1992 р.н. – у всіх гостра реакція на стрес, допомога теж надавалась на місці", - повідомиои в КМВА.

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