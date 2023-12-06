Валерій Залужний нагадав українцям, за вони боряться і зазначив, що права на поразку Україна не має.
Свою заяву Валерій Залужний зробив з приводу Дня Збройних Сил України.
«Дорогі бойові побратими і посестри! Сьогодні, у день Збройних Сил України, я дякую всім, хто робить свою важку роботу.
Схиляю голову перед вашим подвигом! Перед кожним солдатом, сержантом і офіцером. Особливо перед тими, хто сьогодні у вогні боїв та під обстрілами, у холодних замерзлих окопах та руїнах міцно тримає оборону та нищить підступного ворога…», - підкреслив Валерій Залужний у своєму зверненні.
Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що саме українські захисники, незважаючи на звання та посади, стоять за майбутнім дітей України. І це те, заради чого йде боротьба, в якій українців не мають права на поразку.
«Гордий за кожного, хто сьогодні перебуває в лавах Збройних Сил України.
Україна не здається – завдяки вам. І завдяки вам я знову і знову переконуюсь - як би важко нам не було, але точно не буде соромно!», - запевнив Валерій Залужний.
День Збройних сил України 6 грудня — подвійне свято, яке відзначають як з нагоди прийняття закону про ЗСУ, так і в пам'ять про події 1919-го року, в період національно-визвольної боротьби.
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