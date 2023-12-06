Валерий Залужный напомнил украинцам, за они борются и отметил, что права на поражение у Украины нет.

Свое заявление Валерий Залужный сделал по случаю Дня Вооруженных Сил Украины.

«Дорогие боевые собратья и сестры! Сегодня, в день Вооруженных Сил Украины, я благодарю всех, кто делает свою тяжелую работу.

Склоняю голову перед вашим подвигом! Перед каждым солдатом, сержантом и офицером. Особенно перед теми, кто сегодня в огне боев и под обстрелами, в холодных замерзших окопах и руинах крепко держит оборону и уничтожает коварного врага…», - подчеркнул Валерий Залужный в своем обращении.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что именно украинские защитники, невзирая на звание и должности, стоят за будущим детей Украины. И это то, ради чего идет борьба, в которой украинцы не имеют права на поражение.

«Гордый за каждого, кто сегодня находится в рядах Вооруженных Сил Украины.

Украина не сдается – благодаря вам. И благодаря вам я снова и снова убеждаюсь - как бы тяжело нам ни было, но точно не будет стыдно!», - заверил Валерий Залужный.

День Вооруженных сил Украины 6 декабря — двойной праздник, который отмечают как по случаю принятия закона о ВСУ, так и в память о событиях 1919-го года, в период национально-освободительной борьбы.

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Ранее Валерий Залужный сообщил неприятную новость.

Кроме того, сообщалось, чтоВалерий Залужный обратился к погибшему другу.

Также напомним, что Валерий Залужный готовится ко второй войне.