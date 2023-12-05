Валерій Залужний звернувся до українців з важливого приводу, пише Politeka.net.

Справа у тому, що 5 грудня - Міжнародний день волонтера. Тож Валерій Залужний публічно звернувся до громадян.

«Шановні волонтери! Дорогі українці!

З перших днів російської агресії 2014-го року ви підставили плече військовим та допомогли вистояти.

Ви стали нам побратимами і посестрами. Найближчим союзником у боротьбі проти російських окупантів. Для кожної бригади. Для кожного підрозділу. Для кожного солдата.

Від імені Збройних Сил України дякую вам за вашу відвагу і самопожертву», - підкреслив Валерій Залужний на своїй сторінці в Facebook.

Валерій Залужний також подякував волонтерів за автомобілі, дрони, тепловізори та медикаментами. А також за кілометри маскувальних сіток і окопні свічки, біля яких українські захисники гріють руки в холодному фронтовому окопі.

«І за щирі дитячі малюнки, які зігрівають душу в бліндажі. З вашою підтримкою ми обов'язково переможемо!», - запевнив Валерій Залужний.

Раніше Валерій Залужний повідомив про телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном.

За словами Головнокомандуючого ЗСУ, вони обговорила обстановку на фронті. Зокрема, Валерій Залужний повідомив про ведення противником локальних наступальних дій на Купʼянському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Марʼїнському напрямках.

А також про те, що Сили безпеки та оборони завдають ворогу суттєвих втрат у живій силі та техніці, а також виснажують його вздовж усієї лінії фронту.

«З генералом Брауном домовилися продовжувати спільну роботу над пошуком технологічних рішень для здобуття переваги над противником у повітрі, вогневому ураженні та розмінуванні», - підкреслив Валерій Залужний.

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