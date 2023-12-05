Валерий Залужный обратился к украинцам по важному поводу, пишет Politeka.net.

Дело в том, что 5 декабря – Международный день волонтера. Валерий Залужный публично обратился к гражданам.

«Уважаемые волонтеры! Дорогие украинцы!

С первых дней российской агрессии 2014 года вы подставили плечо военным и помогли выстоять.

Вы стали нам побратимами и посестрами. Ближайшим союзником в борьбе против российских оккупантов. Для каждой бригады. Для каждого подразделения. Для каждого солдата.

От имени Вооруженных Сил Украины благодарю вас за вашу отвагу и самопожертвование», - подчеркнул Валерий Залужный на своей странице в Facebook.

Валерий Залужный также поблагодарил волонтеров за автомобили, дроны, тепловизоры и медикаменты. А также за километры маскировочных сеток и окопные свечи, возле которых украинские защитники греют руки в холодном фронтовом окопе.

«И за искренние детские рисунки, согревающие душу в блиндаже. С вашей поддержкой мы обязательно победим!», - заверил Валерий Залужный.

Ранее Валерий Залужный сообщил о телефонном разговоре с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном.

По словам Главнокомандующего ВСУ, они обсудили обстановку на фронте. В частности, Валерий Залужный сообщил о ведении противником локальных наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

А также о том, что Силы безопасности и обороны наносят врагу существенные потери в живой силе и технике, а также истощают его вдоль всей линии фронта.

«С генералом Брауном договорились продолжать совместную работу над поиском технологических решений для получения преимущества над противником в воздухе, огневом поражении и разминировании», - подчеркнул Валерий Залужный.

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Также напомним, что Валерий Залужный мысленно готовится ко второй войне.