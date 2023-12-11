Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию, утром 11 декабря оккупанты пытались нанести по столице ракетный удар.

«Приблизительно по сценарию как и ровно месяц назад, 11 ноября, когда в сторону столицы была выпущена баллистика. Сегодня, 11 декабря, ориентировочно в 4:00 рашисты нанесли очередной удар ракетами, предварительно, баллистического типа», - сообщили в КМВА.

Однако коварный план врага провалился - Силы и средства противовоздушной обороны поразили все вражеские цели.

Падение обломков произошло в Дарницком районе столицы – есть пострадавшие, им на месте была оказана медицинская помощь.

Также ранее сообщалось о возможном падении обломков в Голосеевском районе, но эта информация не подтвердилась.

На данный момент известно о травмах трех жителей Киева. Мужчина 1992 г.р. получил осколочное ранение нижних конечностей. Помощь получил на месте.

«Девушка 1990 г.р. – острая реакция на стресс, помощь тоже оказывалась на месте», - сообщили в КМВА.

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В результате атаки травмы получили четверо жителей Бортничей.

"Мужчина, 1992 г.р. получил осколочное ранение нижних конечностей. Первая медицинская помощь оказывалась на месте. Трое женщин 1963, 1990 и 1992 г.р. – у всех острая реакция на стресс, помощь тоже оказывалась на месте", - сообщили КМВА.

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