Марічка Падалко розповіла, що перестало битися серце відомого українського актора Василя Кухарського, який знявся у десятках фільмів та серіалів, зокрема, в стрічці «Максим Оса та золото Песиголовця», де зіграв головну роль.

Василь Кухарський був поранений на фронті і декілька місяців боровся за життя у госпіталі, але 7 грудня його не стало.

«Український актор і воїн Василь Кухарський був поранений на фронті кілька місяців тому. Він так і не зміг одужати: сьогодні його не стало», - повідомила Марічко Падалко на своїй сторінці в Інстаграм.

2 грудня Василю Кухарському виповнилося 42 роки.

Страшна новина приголомшила українців. У соцмережах люди пишуть слова співчуття родині, близьким і колегам актора.

«Царство небесне Василю. Це велика втрата. Дуже сподобався український фільм "Максим Оса: Золото Песиголовця", де він грає головну роль! Декілька місяців тому дивилися всією родиною в кінотеатрі. Відтоді цитуємо постійно фрази з цього фільму»,

«Талановитий і мужній чоловік сьогодні став ще одним янголом для України… Дуже-дуже шкода…»,

«Василю Кухарському уклін ...Герою,дяка тобі, що жив гідно.Герою Слава! І смерть ворогам України!»,

«Царство небесне славному воїну. Слава Україні!».

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