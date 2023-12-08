Маричка Падалко рассказала, что перестало биться сердце известного украинского актера Василия Кухарского, снявшегося в десятках фильмов и сериалов, в частности, в ленте «Максим Оса и золото Песиголовца», где сыграл главную роль.
Василий Кухарский был ранен на фронте и несколько месяцев сражался за жизнь в госпитале, но 7 декабря его не стало.
"Украинский актер и воин Василий Кухарский был ранен на фронте несколько месяцев назад. Он так и не смог поправиться: сегодня его не стало", - сообщила Маричко Падалко на своей странице в Инстаграм.
2 декабря Василию Кухарскому исполнилось 42 года.
Страшная новость ошеломила украинцев. В соцсетях люди пишут слова соболезнования семье, близким и коллегам актера.
«Царство небесное Василию. Это большая потеря. Очень понравился украинский фильм "Максим Оса: Золото Песиголовца", где он играет главную роль! Несколько месяцев назад смотрели по всей семье в кинотеатре. С тех пор цитируем постоянно фразы из этого фильма»,
«Талантливый и мужественный мужчина сегодня стал еще одним ангелом для Украины… Очень-очень жаль»,
«Василию Кухарскому поклон ... Герой, спасибо тебе, что жил достойно. Герой Слава! И смерть врагам Украины!»,
«Царство небесное славному воину. Слава Украине!".
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