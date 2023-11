Цього разу на своїй сторінці в Instagram ведуча "1+1" Марічка Падалко розповіла, що літала до США, аби взяти участь у благодійному заході в Чикаго, який організовував один із фондів, який допомагає пораненим українським захисникам.

"За два дні в Чикаго я побачила багато перетворень: як танцює 20-річний військовий Дмитро Терещенко - Ви теж йому донатили через прапор на біонічний протез. Дякую! Ще один військовий ось-ось має вперше почати бачити після поранення. В Філадельфії йому зробили операцію найкращі офтальмологи. І це тільки останні кілька історій", – пише Марічка Падалко.

Марічка Падалко розповіла, що під час благодійного аукціону продали «браслет Залужного» та фехтувальну маску із підписом Ольги Харлан, а хедлайнерами вечора був гурт "Антитіла".

"Я їхала в аеропорт додому з дивним відчуттям недоробленої справи - ніби війна йде, але американцям вона не так важлива, і ми не допрацьовуємо… Аж поки в терміналі не трапився «Санта», який реєстрував мене на рейс", – наголосила Марічка Падалко.

Валіза ведучої виявилася неоплаченою, тож Марічка дістала картку, щоб розрахуватися, але співробітник аеропорту просто наклеїв їй номерок та забрав багаж.

"І від цього жесту мене так прорвало. Він запитує в мене пошту, куди відправити посадковий, а я ридаю і не можу сказати. Розумію, що він зробив це виключно через мій укранїський паспорт. «Якщо ви зараз не запокоїтеся, я теж почну плакати», - каже мені з-за стійки. «Ukrainians are so emotional these days. Stay safe at home”. А я переживала, що про нашу війну починають забувати…", – додала Марічка Падалко.

