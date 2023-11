В этот раз на своей странице в Instagram ведущая "1+1" Маричка Падалко рассказала, что летала в США, чтобы принять участие в благотворительном мероприятии в Чикаго, которое организовывал один из фондов, помогающий раненым украинским защитникам.

"За два дня в Чикаго я увидела много превращений: как танцует 20-летний военный Дмитрий Терещенко – Вы тоже ему донатили через флаг на бионический протез. Спасибо! Еще один военный вот-вот должен впервые начать видеть после ранения. В Филадельфии ему сделали операцию лучшие офтальмологи. И это только последние несколько историй”, – пишет Маричка Падалко.

Маричка Падалко рассказала, что во время благотворительного аукциона продали «браслет Залужного» и фехтовальную маску с подписью Ольги Харлан, а хедлайнерами вечера была группа "Антитіла".

"Я ехала в аэропорт домой со странным ощущением недоделанного дела - будто война идет, но американцам она не так важна, и мы не дорабатываем… Пока в терминале не встретился «Санта», регистрировавший меня на рейс", – подчеркнула Маричка Падалко.

Чемодан ведущей оказался неоплаченным, поэтому Маричка достала карточку, чтобы рассчитаться, но сотрудник аэропорта просто наклеил ей номерок и забрал багаж.

"И от этого жеста меня так прорвало. Он спрашивает меня почту, куда отправить посадочный, а я рыдаю и не могу сказать. Понимаю, что он сделал это исключительно из-за моего украинского паспорта. «Если вы сейчас не успокоитесь, я тоже начну плакать», – говорит мне из-за стойки. "Ukrainians are so emotional these days. Stay safe at home". А я переживала, что о нашей войне начинают забывать…", – добавила Маричка Падалко.

