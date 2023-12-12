Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Воздушные силы ВС Украины, беспилотники враг запускал из оккупированного Крыма, на этот раз из района Балаклавы.
Всего были зафиксированы пуски 15 ударных БПЛА «Shahed-136/131». Уничтожить подразделениям мобильных огневых групп Сил обороны удалось девять из них.
«Кроме того, вечером 11 декабря зенитными ракетными подразделениями воздушного командования «Восток» уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59 в Запорожье и Днепропетровщине», - рассказали защитники неба над Украиной.
В известном телеграмм-канале «Николаевский Ванек» сообщалось, что дроны, в частности, направлялись в Одессу.
«Одесский район – в ближайшие минуты будет антимопедная работа, мопеды снова летят в сторону Одессы с западного направления», – говорилось в сообщении.
Позже появилось предупреждение, что для Одесчины угроза пока прошла, но не для других областей.
«Одесский район пока выдыхает, часть табуна, как и сообщалось, в направлении Винницкой области через Кировоградскую, другая часть табуна через Черкасскую область северо-западным курсом в сторону Киевской области. Угроза по мопедам: Кировоградская, Черкасская, Винницкая области + юг Киевской области», – говорил «Ванек».
Впоследствии «Николаевский Ванек» рассказал, что в этот раз борьба с «Shahed-136/131» усугублялась еще и погодными условиями:
«На тяжкость сбития мопедов сегодня вечером непосредственно влияла погода, то есть туман».
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