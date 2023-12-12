В ночь на 12 декабря российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками типа «Shahed».

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Воздушные силы ВС Украины, беспилотники враг запускал из оккупированного Крыма, на этот раз из района Балаклавы.

Всего были зафиксированы пуски 15 ударных БПЛА «Shahed-136/131». Уничтожить подразделениям мобильных огневых групп Сил обороны удалось девять из них.

«Кроме того, вечером 11 декабря зенитными ракетными подразделениями воздушного командования «Восток» уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59 в Запорожье и Днепропетровщине», - рассказали защитники неба над Украиной.

В известном телеграмм-канале «Николаевский Ванек» сообщалось, что дроны, в частности, направлялись в Одессу.

«Одесский район – в ближайшие минуты будет антимопедная работа, мопеды снова летят в сторону Одессы с западного направления», – говорилось в сообщении.

Позже появилось предупреждение, что для Одесчины угроза пока прошла, но не для других областей.

«Одесский район пока выдыхает, часть табуна, как и сообщалось, в направлении Винницкой области через Кировоградскую, другая часть табуна через Черкасскую область северо-западным курсом в сторону Киевской области. Угроза по мопедам: Кировоградская, Черкасская, Винницкая области + юг Киевской области», – говорил «Ванек».

Впоследствии «Николаевский Ванек» рассказал, что в этот раз борьба с «Shahed-136/131» усугублялась еще и погодными условиями:

«На тяжкость сбития мопедов сегодня вечером непосредственно влияла погода, то есть туман».

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