Жестокие кровопролитные бои не стихают ни на миг, враг не обращает внимания на свои огромные потери в живой силе и технике.

Как говорится в новой сводке Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 89 боевых столкновений.

В частности, на Авдеевском направлении Силы обороны успешно отразили 42 атаки противника в районах восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, южнее Северного, южнее Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области.

Авдеевку называют настоящим адом на земле.

«Если и есть ад на земле, он сейчас в районе Авдеевки. Противник активно задействует свои средства огневого поражения и авиацию, и артиллерию, бронетехнику в последнее время все чаще стал использовать с целью сломить сопротивление украинского гарнизона города-крепости Авдеевка. Но противник не желает учитывать, что ведение боев в городской застройке, в зоне промышленной застройки, является самым сложным видом ведения боевых действий. Плюс наши подразделения серьезно мотивированы и достаточно серьезно обеспечены. Те подразделения, которые охраняют и обороняют наши рубежи в районе Авдеевского коксохима», — говорил военный обозреватель, полковник запаса Владислав Селезнев, комментируя бои за Авдеевку.

В свою очередь, военный корреспондент Богдан Мирошников сообщает, что продолжаются встречные бои возле Степного и на его восточных окраинах.

По его словам, где-то незначительно враг продвинулся, где-то был остановлен, где-то не закрепился и отошел.

«Очевидно, что враг нуждается в свежих силах, потому что в лобовых атаках пыл атаковать быстро заканчивается. Около АКХЗ и очистных оккупанты смогли незначительно продвинуться, преимущественно в районе прудов. Сам завод находится под нашим полным контролем.

В направлении Северного враг продолжает как лобовые атаки, так и маневры на флангах. То же и по Первомайскому. Но успехов либо нет, либо они минимальны», - сообщил Мирошников в своем телеграмм-канале.

В промке в южных окрестностях Авдеевки, говорит военный обозреватель, враг закрепился, периодически устраивает безуспешные вылазки в сторону частного сектора.

«Сейчас оккупант стягивает дополнительные силы к Новоселовке Второй и Ясиноватой, чтобы через некоторое время устроить новую волну мощных штурмов», - предупредил Мирошников.

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