Об этом, как пишет Politeka.net, сообщают Воздушные Силы ВС Украины.

Согласно сообщению, запуск «Shahed» оккупанты производили из района Приморско-Ахтарск – рф.

Враг атаковал пятью ударными БПЛА.

"Все беспилотники сбиты мобильными огневыми группами Воздушных Сил и Сил обороны Украины в пределах Николаевской, Днепропетровской, Винницкой и Хмельницкой областей", - сообщили в Воздушных Силах.

В мониторинговых группах сообщали о движении шахедов через Херсонщину в сторону Николаевщины.

«На тревогу реагируем оперативно», – призвали украинцев.

Отметим, по некоторым данным, на сегодняшний день у врага также есть почти 1 тыс. высокоточных дальнобойных ракет.

К тому же, РФ продолжает их производить.

По словам спикера Воздушных сил ВСУ Украины, если говорить об аэробалистических ракетах "Кинжал", то этого вида вооружения у россиян не так много, как других ракет.

Однако враг не перестает обстреливать Украину такими ракетами.

"Вы видите, что "Кинжалы" не часто применяются. Был пик в мае-июне, когда они атаковали. Тогда были "Кинжалы", баллистика и крылатые ракеты одновременно. Сейчас применили "Кинжалы". Носителей у них достаточно, но самих ракет не так много», – подчеркнул Игнат после очередной атаки.

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Также сообщалось, что россияне уничтожили еще один украинский город.

Кроме того, напомним, что враг стягивает силы – где будет новое наступление.