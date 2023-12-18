Об этом, как пишет Politeka.net, сообщают Воздушные Силы ВС Украины.
Согласно сообщению, запуск «Shahed» оккупанты производили из района Приморско-Ахтарск – рф.
Враг атаковал пятью ударными БПЛА.
"Все беспилотники сбиты мобильными огневыми группами Воздушных Сил и Сил обороны Украины в пределах Николаевской, Днепропетровской, Винницкой и Хмельницкой областей", - сообщили в Воздушных Силах.
В мониторинговых группах сообщали о движении шахедов через Херсонщину в сторону Николаевщины.
«На тревогу реагируем оперативно», – призвали украинцев.
Отметим, по некоторым данным, на сегодняшний день у врага также есть почти 1 тыс. высокоточных дальнобойных ракет.
К тому же, РФ продолжает их производить.
По словам спикера Воздушных сил ВСУ Украины, если говорить об аэробалистических ракетах "Кинжал", то этого вида вооружения у россиян не так много, как других ракет.
Однако враг не перестает обстреливать Украину такими ракетами.
"Вы видите, что "Кинжалы" не часто применяются. Был пик в мае-июне, когда они атаковали. Тогда были "Кинжалы", баллистика и крылатые ракеты одновременно. Сейчас применили "Кинжалы". Носителей у них достаточно, но самих ракет не так много», – подчеркнул Игнат после очередной атаки.
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Бой на Сумщине – порог лезет через границу.
Также сообщалось, что россияне уничтожили еще один украинский город.
Кроме того, напомним, что враг стягивает силы – где будет новое наступление.