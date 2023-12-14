У Сумській області стався бій з російськими загарбниками.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Держприкордонслужбу, прикордонники вступили у бій з ворожою ДРГ на Сумщині.

Зазначається, що прикордонний наряд виявив декілька осіб ворожої ДРГ, які рухалися з території країни-агресора.

«По диверсантах бійці відкрили вогонь на ураження, зав’язався стрілецький бій.

Для посилення напрямку на місце висунулися резерви підрозділів ДПСУ та Сил оборони, залучили артилерійський та мінометний розрахунки», - повідомили в ДПСУ.

Сумська область.

У результаті бою окупанти відійшли. Наразі втрати ворога уточнюються.

Додамо, тим часом у Північній операційній зоні на найбільш небезпечних напрямках повним ходом обладнуються рубежі та позиції першої і другої смуги оборони.

«Ми готуємось до спротиву і разом із Чернігівською обласною військовою адміністрацією вживаємо заходів щодо підсилення нашої оборони.

Якщо загроза зростатиме, на підготовлені рубежі прибудуть додаткові сили, і ми будемо готові адекватно реагувати на будь-який розвиток ситуації», - зазначив командувач Об'єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

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