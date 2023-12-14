В Сумской области произошло сражение с российскими захватчиками.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Госпогранслужбу, пограничники вступили в бой с вражеской ДРГ в Сумской области.

Отмечается, что пограничный наряд обнаружил несколько вражеских ДРГ, которые двигались с территории страны-агрессора.

«По диверсантам бойцы открыли огонь на поражение, завязался стрелковый бой.

Для усиления направления на место выдвинулись резервы подразделений ГПСУ и Сил обороны, привлекли артиллерийский и минометный расчет», - сообщили в ГПСУ.

Сумская область

В результате боя оккупанты отошли. Потери врага уточняются.

В Северной операционной зоне на наиболее опасных направлениях оборудуются рубежи и позиции первой и второй полосы обороны.

«Мы готовимся к сопротивлению и вместе с Черниговской областной военной администрацией принимаем меры по усилению нашей обороны.

Если угроза будет расти, на подготовленные рубежи прибудут дополнительные силы, и мы будем готовы адекватно реагировать на любое развитие ситуации», - отметил командующий Объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

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