ДТЕК попередив українців про складні погодні умови, через які можуть статися аварії, пише Politeka.net.

Зазначається, що на Київщині через негоду енергетики ДТЕК переходять в посилений режим роботи

«За прогнозами синоптиків сьогодні протягом дня в Київській області очікується мокрий сніг, дощ та пориви вітру. Через це енергетики переходять в посилений режим роботи та готуються ліквідовувати наслідки аварій, в разі їх виникнення», - йдеться у терміновому повідомленні ДТЕК.

У ДТЕК закликали українців берегти себе та близьких.

Раніше Міністерство енергетики звернулося до споживачів з проханням заощаджувати електроенергію.

Українців закликають не використовувати енергоємні прилади в часи-пік - наприклад, перенести прання на нічні години.

Так ви допоможете тим, хто потребує світла найбільше: лікарям, комунальникам, військовим, зазначили в Міненерго.

У свою чергу синоптики попереджали, що у четвер, 14 грудня, циклон та його атмосферні фронти зумовлять у більшості областей України дощ, мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу, ожеледь та ожеледицю.

На півдні - часом невеликий дощ.

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