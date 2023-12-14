ДТЕК попередив українців про складні погодні умови, через які можуть статися аварії, пише Politeka.net.
Зазначається, що на Київщині через негоду енергетики ДТЕК переходять в посилений режим роботи
«За прогнозами синоптиків сьогодні протягом дня в Київській області очікується мокрий сніг, дощ та пориви вітру. Через це енергетики переходять в посилений режим роботи та готуються ліквідовувати наслідки аварій, в разі їх виникнення», - йдеться у терміновому повідомленні ДТЕК.
У ДТЕК закликали українців берегти себе та близьких.
Раніше Міністерство енергетики звернулося до споживачів з проханням заощаджувати електроенергію.
Українців закликають не використовувати енергоємні прилади в часи-пік - наприклад, перенести прання на нічні години.
Так ви допоможете тим, хто потребує світла найбільше: лікарям, комунальникам, військовим, зазначили в Міненерго.
У свою чергу синоптики попереджали, що у четвер, 14 грудня, циклон та його атмосферні фронти зумовлять у більшості областей України дощ, мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу, ожеледь та ожеледицю.
На півдні - часом невеликий дощ.
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