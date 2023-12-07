"Нафтогаз" повідомив, чому газ на плиті може змінити колір та куди скаржитися.

«Нафтогаз України» розповів, чому газ на плиті може змінити колір. Наприклад, стати жовто-помаранчевим або червоним, пише Politeka.net.

Так, один зі спожівачів поскарживася «Нафтогаз» на неякісний газ.

«Якісний" газ в Борисполі», - зазначив мешканець міста Бориспіль, продемонструвавши також на офіційній сторінці «Нафтогаз» в Facebook світлину, на якій можна побачити, що газ на плиті змінив колір на помаранчевий.

У «Нафтогазі» на скаргу відреагували, повідомивши, як діяти у такому випадку.

«ГК «Нафтогаз України» є постачальником газу. Облгази (оператори ГРМ) відповідають за прийняття показів лічильника, облік та нарахування об’ємів газу, а також послуги з розподілу (транспортування) газу, технічне обслуговування газової мережі та обладнання», - розповіли в «Нафтогазі», додавши, що якість газу контролює Оператор ГТС.

Зазначимо, що зміна кольору газу на плиті може відбуватися з кількох причин. Так, у приміщенні може бути недостатньо кисню. Ще одна причина - засмічені або несправні пальники газових побутових приладів.

Так, залишки їжі (наприклад, молоко, що витекло і пригоріло) часто потрапляють у форсунки, забиваючи їх. Таким чином може змінюватися не тільки колір газу, а й збільшуватися об’єм споживання. Ще однією причиною може бути неправильне регулювання газових пальників або їх несправність з причин тривалої експлуатації.

У «Нафтогазі» запевняють, що газ у газовій магістралі технічно неможливо розбавити. Якщо змішати газ із повітрям, то це призведе до потужного вибуху і дуже страшних наслідків. Тож розмови про «розбавляння» газу є лише міфом.

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