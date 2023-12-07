"Нафтогаз" сообщил, почему газ на плите может изменить цвет и куда жаловаться.

«Нафтогаз Украины» рассказал, почему газ на плите может изменить цвет. К примеру, стать желто-оранжевым или красным, пишет Politeka.net.

Так, один из потребителей пожаловался "Нафтогазу" на некачественный газ.

«Качественный" газ в Борисполе», - отметил житель города Борисполь, продемонстрировав также на официальной странице «Нафтогаз» в Facebook фотографию, на которой можно увидеть, что газ на плите изменил цвет на оранжевый.

В «Нефтогазе» на жалобу отреагировали, сообщив, как действовать в таком случае.

«ГК «Нафтогаз Украины» является поставщиком газа. Облгазы (операторы ГРМ) отвечают за принятие показов счетчика, учет и начисление объемов газа, а также услуги по распределению (транспортировке) газа, техническому обслуживанию газовой сети и оборудования», - рассказали в «Нафтогазе», добавив, что качество газа контролирует Оператор ГТС.

Отметим, что изменение цвета газа на плите может происходить по нескольким причинам. Так, в помещении может быть недостаточно кислорода. Еще одна причина – засоренные или неисправные горелки газовых бытовых приборов.

Так, остатки пищи (например, вытекшее и пригоревшее молоко) часто попадают в форсунки, забивая их. Таким образом, может изменяться не только цвет газа, но и увеличиваться объем потребления. Еще одной причиной может быть неправильная регулировка газовых горелок или их неисправность по причине длительной эксплуатации.

В «Нафтогазе» уверяют, что газ в газовой магистрали технически невозможно разбавить. Если смешать газ с воздухом, это приведет к мощному взрыву и очень страшным последствиям. Так что разговоры о «разбавлении» газа являются лишь мифом.

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