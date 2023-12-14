ДТЭК предупредил украинцев о сложных погодных условиях, из-за которых могут произойти аварии, пишет Politeka.net.

Отмечается, что в Киевской области из-за непогоды энергетики ДТЭК переходят в усиленный режим работы

«По прогнозам синоптиков, сегодня в течение дня в Киевской области ожидается мокрый снег, дождь и порывы ветра. Поэтому энергетики переходят в усиленный режим работы и готовятся ликвидировать последствия аварий, в случае их возникновения», - говорится в срочном сообщении ДТЭК.

В ДТЭК призвали украинцев беречь себя и близких.

Ранее Министерство энергетики обратилось к потребителям с просьбой экономить электроэнергию.

Украинцев призывают не использовать энергоемкие приборы в часы пик, например, перенесьти стирку на ночные часы.

Так вы поможете тем, кто нуждается в свете больше всего: врачам, коммунальщикам, военным, отметили в Минэнерго.

В свою очередь синоптики предупреждали, что в четверг, 14 декабря, циклон и его атмосферные фронты обусловят в большинстве областей Украины дождь, мокрый снег, иногда налипание мокрого снега, гололед и гололед.

На юге - временами небольшой дождь.

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