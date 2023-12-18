Как сообщают в Генштабе ВСУ, за прошедшие сутки произошло более 60 боевых столкновений.
Только на Купянском направлении украинские защитники отбили 9 атак врага в районах Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области.
На Бахмутском направлении украинские защитники отбили 5 атак противника в районах Богдановки, Клищиевки и Андреевки.
На Авдеевском направлении отбито 16 атак противника восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, и еще 11 - южнее Тоненького, Невельского и Первомайского.
«На Марьинском направлении Силы обороны сдерживают врага в районе Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 4 атаки», - сообщили в Генштабе ВСУ .
Согласно неофициальным данным, враг снова усилил штурмы на Авдеевском направлении.
«Штурмуют массированно…», - сообщил военный корреспондент Богдан Мирошников в своем телеграмм-канале.
По его словам, успехи у врага минимальны – украинские воины уже неоднократно сдерживали подобные штурмы.
«Но надо понимать, что без небольших потерь территории такое нашествие не проходит. А еще врагу нужно закрепиться, с чем у них проблемы из-за нашего мощного огневого воздействия. Следует отметить, что подобные накопления врага в тактическом тылу отслеживаются хорошо, поэтому наши воины успевают подготовиться и дать отпор», - отметил Мирошников.
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