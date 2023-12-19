Как сообщает Генштаб ВСУ в обновленной сводке, за прошедшие сутки произошло 105 боевых столкновений.
Жестокие бои продолжаются на Бахмутском направлении. Там украинские защитники отбили 21 атаку противника возле Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.
На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток окружить Авдеевку.
«Силы обороны отразили 11 атак противника в районах Авдеевки и еще 13 атак возле Северного, южнее Тоненького, Первомайского и Невельского», - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
На Марьинском направлении Силы обороны сдерживают врага неподалеку от Новомихайловки Донецкой, где отбито 13 атак.
Также продолжаются бои на других направлениях.
В свою очередь, военный корреспондент Богдан Мирошников сообщает, что под Авдеевкой враг имеет продвижение.
«Степное – врагу удалось продвинуться на 500 метров за последние дни севернее села.
Основное направление действий - Очеретино. Непосредственно обход Степного с севера – как дополнительный сопутствующий маневр. У АКХЗ враг не продвигается. Но умирает стабильно. Южнее очистных имел небольшие (до 100 метров) успехи», - сообщил Мирошников в своем телеграмм-канале.
По его словам, на направлениях Новокалинового и Первомайского атаки врага успешно сдерживаются.
А вот у Невельского оккупант продвинулся на 300 метров.
«От промузла на юго-востоке Авдеевки враг прет дальше на частный сектор и имел успехи до 400 м», - отметил Мирошников.
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Назван город, который оккупанты хотят захватить до конца года.
В районе Авдеевки – оккупанты начали применять новую страшную тактику.
Враг лезет еще больше и пытается продвинуться – на каком направлении.