Количество боев на линии фронта снова возросло, появились новые данные, как изменилась ситуация.

Как сообщает Генштаб ВСУ в обновленной сводке, за прошедшие сутки произошло 105 боевых столкновений.

Жестокие бои продолжаются на Бахмутском направлении. Там украинские защитники отбили 21 атаку противника возле Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток окружить Авдеевку.

«Силы обороны отразили 11 атак противника в районах Авдеевки и еще 13 атак возле Северного, южнее Тоненького, Первомайского и Невельского», - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

На Марьинском направлении Силы обороны сдерживают врага неподалеку от Новомихайловки Донецкой, где отбито 13 атак.

Также продолжаются бои на других направлениях.

В свою очередь, военный корреспондент Богдан Мирошников сообщает, что под Авдеевкой враг имеет продвижение.

«Степное – врагу удалось продвинуться на 500 метров за последние дни севернее села.

Основное направление действий - Очеретино. Непосредственно обход Степного с севера – как дополнительный сопутствующий маневр. У АКХЗ враг не продвигается. Но умирает стабильно. Южнее очистных имел небольшие (до 100 метров) успехи», - сообщил Мирошников в своем телеграмм-канале.

По его словам, на направлениях Новокалинового и Первомайского атаки врага успешно сдерживаются.

А вот у Невельского оккупант продвинулся на 300 метров.

«От промузла на юго-востоке Авдеевки враг прет дальше на частный сектор и имел успехи до 400 м», - отметил Мирошников.

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Назван город, который оккупанты хотят захватить до конца года.

В районе Авдеевки – оккупанты начали применять новую страшную тактику.

Враг лезет еще больше и пытается продвинуться – на каком направлении.