Страшная автокатастрофа произошла в Киевской области на Белоцерковщине, появились подробности.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на полицию Киевщины, дорожно-транспортное происшествие произошло на 68 километре трассы Киев-Одесса.

Повреждены два легковых автомобиля и грузовик.

«Известно о двух погибших в одной из легковушек», - сообщили в полиции.

На месте трагедии работают правоохранители и спасатели.

По словам очевидцев, легковушку с людьми разорвало на части.

Ранее в полиции Киевской области сообщили, что автобус столкнулся с легковушкой.

ДТП произошло в Броварах, на перекрестке улиц Героев Украины и Героев Небесной Сотни.

"Предварительно известно, что водитель маршрутного автобуса не успел вовремя среагировать, в результате чего допустил столкновение с легковым Kia, который остановился перед пешеходным переходом, - распили в полиции.

К счастью, пострадавших нет, легковушка получила механические повреждения.

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