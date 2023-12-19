Как сообщает Politeka.net со ссылкой на полицию Киевщины, дорожно-транспортное происшествие произошло на 68 километре трассы Киев-Одесса.
Повреждены два легковых автомобиля и грузовик.
«Известно о двух погибших в одной из легковушек», - сообщили в полиции.
На месте трагедии работают правоохранители и спасатели.
По словам очевидцев, легковушку с людьми разорвало на части.
Ранее в полиции Киевской области сообщили, что автобус столкнулся с легковушкой.
ДТП произошло в Броварах, на перекрестке улиц Героев Украины и Героев Небесной Сотни.
"Предварительно известно, что водитель маршрутного автобуса не успел вовремя среагировать, в результате чего допустил столкновение с легковым Kia, который остановился перед пешеходным переходом, - распили в полиции.
К счастью, пострадавших нет, легковушка получила механические повреждения.
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