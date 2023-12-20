Как сообщает Politeka.net, минувшей ночью произошла очередная воздушная атака врага на Киев.
Она стала пятой за декабрь и вторая подряд дронами.
«БпЛА, по предварительной информации типа «Shahed», заходили в столицу с южного направления, из акватории Черного моря, пролетев Одесскую, Кировоградскую и Черкасскую области», - сообщили в КМВА.
Силами и средствами ПВО все вражеские дроны были поражены еще на подлете в Киев.
По предварительным данным оперативного отчета - в столице без жертв и разрушений.
Добавим, что сильный взрыв ночью прогремел в Кропивницком.
По словам жителей города, звуки взрывов раздались до объявления воздушной тревоги.
Воздушная тревога была объявлена уже после.
В воздушных силах ВС Украины предупредили об угрозе баллистики.
«Харьковская, Днепропетровская, Кировоградская области – угроза применения баллистического вооружения!», – говорилось в срочном предупреждении.
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