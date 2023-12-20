Как сообщает Politeka.net, минувшей ночью произошла очередная воздушная атака врага на Киев.

Она стала пятой за декабрь и вторая подряд дронами.

«БпЛА, по предварительной информации типа «Shahed», заходили в столицу с южного направления, из акватории Черного моря, пролетев Одесскую, Кировоградскую и Черкасскую области», - сообщили в КМВА.

Силами и средствами ПВО все вражеские дроны были поражены еще на подлете в Киев.

По предварительным данным оперативного отчета - в столице без жертв и разрушений.

Добавим, что сильный взрыв ночью прогремел в Кропивницком.

По словам жителей города, звуки взрывов раздались до объявления воздушной тревоги.

Воздушная тревога была объявлена ​​уже после.

В воздушных силах ВС Украины предупредили об угрозе баллистики.

«Харьковская, Днепропетровская, Кировоградская области – угроза применения баллистического вооружения!», – говорилось в срочном предупреждении.

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