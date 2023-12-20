Про наслідки жорстокої атаки повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, пише Politeka.net.

За даними слідства, 19 грудня близько 22:00 окупанти здійснили обстріл цивільної інфрастуктури Херсона безпілотними літальними апаратами.

На даний момент відомо про дев’ятьох постраждалих, серед них четверо малолітніх дітей.

«Пошкоджено цивільні обʼєкти, житлові будинки», - повідомили в прокуратурі.

На опублікованих кадрах можна побачити, що внаслідок обстрілу виникла масштабна пожежа.

Відомо, що дітям 13, 4, 2 і 10 років.

"Чотирьох травмованих - матір з трьома дітьми госпіталізовано. Стан середній. У них контузія і вибухова травма.

П'ятьом пораненим надано медичну допомогу на місці (1 дитина та 4 дорослих). Від госпіталізації вони відмовились", - повідомляв начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Вцілому за добу окупанти здійснили 82 обстріли Херсонщини, випустивши понад 300 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.

По Херсону ворог випустив 36 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; об'єкт критичної інфраструктури та заклад професійно-технічної освіти у Херсон ському районі; дошкільний навчальний заклад, медичну установу, поштове відділення та човнову станцію у Херсоні.

Шістнадцять людей дістали поранення.

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