О последствиях жестокой атаки сообщили в Херсонской областной прокуратуре, пишет Politeka.net.

По данным следствия, 19 декабря около 22:00 оккупанты произвели обстрел гражданской инфраструктуры Херсона беспилотными летательными аппаратами.

На данный момент известно о девяти пострадавших, среди них четверо малолетних детей.

«Повреждены гражданские объекты, жилые дома», - сообщили в прокуратуре.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что в результате обстрела произошел масштабный пожар.

Известно, что детям 13, 4, 2 и 10 лет.

"Четырех травмированных - мать с тремя детьми госпитализирована. Состояние среднее. У них контузия и взрывчатая травма.

Пятерым раненым оказана медицинская помощь на месте (1 ребенок и 4 взрослых). От госпитализации они отказались», – сообщал начальник Херсонской МВА Роман Мрочко.

В целом за сутки оккупанты совершили 82 обстрела Херсонщины, выпустив более 300 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.

По Херсону враг выпустил 36 снарядов. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; объект критической инфраструктуры и учреждение профессионально-технического образования в Херсонском районе; дошкольное учебное заведение, медицинское учреждение, почтовое отделение и лодочную станцию ​​в Херсоне.

Шестнадцать человек получили ранения.

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