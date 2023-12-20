В новой сводке Генштаба ВСУ сообщается, что за минувшие сутки произошло почти 90 боевых столкновений, пишет Politeka.net.

Только на Бахмутском направлении украинские воины отбили 12 атак противника возле Богдановки, Клищиевки и Андреевки Донецкой области.

А вот на Авдеевском направлении отбиты 26 атак противника восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 9 атак южнее Северного, Первомайского и Невельского.

"На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 13 атак противника", - сообщают в Генштабе ВСУ.

Согласно неофициальным данным, на Марьинском направлении ситуация усложнилась.

«И дело даже не в том, что формально мы контролируем 2% города. А в том, что положение Новомихайловки усложнилось настолько, что появился риск потерять поселок.

Да, конечно, это растянется и будет стоить врагу слишком дорого. Но тогда сильно усложнится положение Сил Обороны на стыке направлений – марьинского и угледарского», – сообщил военный корреспондент Богдан Мирошников в своем телеграмм-канале.

На Купянском направлении под Синьковкой украинские воины держатся, отметил Мирошников.

«Оккупанты за последнее время там серьезно накопились и пошли на еще более массированные штурмы. В ход у них идет весь имеющийся спектр вооружения. Наши не пасут задних. Село является важным рубежом обороны, поэтому легкой прогулки у оккупанта не будет…», – отметил аналитик.

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