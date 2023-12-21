Ворог здійснив нову нічну атаку на мирні міста України за допомогою ударних БпЛА.

Так, під ворожий удар потрапила Полтавська область, пише Politeka.net.

Як повідомили в Полтавській ОВА, під час повітряної тривоги уламки, ймовірно, ворожого БпЛА впали на житловий будинок в Миргородському районі.

«За попередньою інформацією ніхто не постраждав», - повідомили в ОВА, зазначивши, що власники будинку отримують грошову допомогу.

Крім того, рух ворожих дронів було зафіксовано на Київщині.

«У регіоні працють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги», - закликали в Київській обласній військовій адміністрації.

Повітряні сили ЗС України також попереджали про рух ворожих БпЛА у напрямку Кропвницького на інших областей.

"Ударні ворожі БпЛА заходять з Полтавщини та Кіровоградщини у Черкаську область! Інші групи з Сумської області на Чернігівщину!", - повідомляли в Повітряних Силах.

З Черкащини дрони зашли у Вінницьку область, а потім почали рух у Хмельницьку область з вектором на Старокостянтинів.

Чергову групу ударних ворожих БпЛА також зафіксували на Запоріжжі.

Згодом стало відомо, що вони рухаються у напрямку Дніпропетровської області.

«На Херсонщині та Миколаївщині група ударних ворожих БпЛА!», - попереджали захисники неба над Україною.

Також минулої ночі під ворожим вогнем перебував багатостраждальний Херсон. Мешканці міста повідомляли про потужні вибухи.

За даними Повітряних сил усього зафіксовано пуски 35 «Shahed-136/131», які атакували хвилями у різний час, в період з 20.00 20 грудня по 03.30 21 грудня.

"Цієї ночі на різних напрямках захисникам неба вдалося збити 34 із 35 випущених ударних БпЛА противника", - йдеться у повідомленні.

Останні новини України:

Є ризик втрати - названо населений пункт, де ситуація на межі.

Безжальний удар по Херсону - спалахнула величезна пожежа, багато поранених.

Окупанти вдарили ракетами по Харкову - які наслідки.