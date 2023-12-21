Враг совершил новую ночную атаку на мирные города Украины с помощью ударных БПЛА.

Так, под вражеский удар попала Полтавская область, пишет Politeka.net.

Как сообщили в Полтавской ОВА, во время воздушной тревоги обломки, вероятно, вражеского БПЛА упали на жилой дом в Миргородском районе.

«По предварительной информации никто не пострадал», - сообщили в ОВА, отметив, что владельцы дома получают денежную помощь.

Кроме того, движение вражеских дронов было зафиксировано в Киевской области.

«В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги», – призвали в Киевской областной военной администрации.

Воздушные силы ВС Украины также предупреждали о движении враждебных БПЛА в направлении Кропвницкого и других областей.

"Ударные вражеские БПЛА заходят из Полтавщины и Кировоградщины в Черкасскую область! Другие группы из Сумской области на Черниговщину!", - сообщали в Воздушных Силах.

С Черкасской области дроны зашли в Винницкую область, а затем начали движение в Хмельницкую область с вектором на Староконстантинов.

Очередную группу ударных вражеских БПЛА также зафиксировали в Запорожье.

Вскоре стало известно, что они двигаются в направлении Днепропетровской области.

«На Херсонщине и Николаевщине группа ударных вражеских БПЛА!», – предупреждали защитники неба над Украиной.

Также минувшей ночью под вражеским огнем находился многострадальный Херсон. Жители города сообщали о мощных взрывах.

По данным Воздушных сил, всего зафиксированы пуски 35 «Shahed-136/131», которые атаковали волны в разное время, в период с 20.00 20 декабря по 03.30 21 декабря.

"Этой ночью на разных направлениях защитникам неба удалось сбить 34 из 35 выпущенных ударных БПЛА противника", - говорится в сообщении.

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