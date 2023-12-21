Россияне наступают на Авдеевском участке фронта, дороги буквально устланы подбитой техникой врага и погибшими оккупантами.

Так, российские захватчики снова попытались продвинуться на Степное, однако они были отброшены, сообщает Politeka.net со ссылкой на DeepState.

«Продолжаются бои между железных дорог севернее Степного, враг занял одну из позиций и пытается закрепиться при поддержке техники», - говорится в новой сводке.

Также сообщается, что враг полез на Первомайское. По предварительным данным атаки удалось отразить также.

«Враг пытается зайти на посадки восточнее южной части Марьинки, но наша артиллерия не дает это осуществить. Трудная ситуация в Новомихайловке, которая может превратиться в критическую», – сообщили военные аналитики DeepState.

По их словам, дорога из села на Сладкое буквально устлана подбитой вражеской техникой и мертвыми оккупантами.

На Бахматском направлении враг продолжает наступать у Хромового и восточнее Ивановского.

К сожалению, имеет успехи.

«За высоту 215.7 до сих пор продолжаются бои. Информация о том, что враг ее занял или занял половину села — является исключительно их влажными фантазиями. Южнее Спорного враг проводит штурмовые действия», - рассказали в DeepState.

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