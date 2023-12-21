Захватчики идут на новые и новые подлости, лишая украинцев мирной жизни, калеча и убивая.

Очередную страшную атаку пережила Херсонщина, пишет Politeka.net. Российские захватчики атаковали ударными БпЛА типа Shahed.

При чем атакуют оккупанты «Шахедами» нового образца

"Оккупанты последние дни начали массово использовать "Шахеды" именно нового образца, черные "шахеды". Они направляются с оккупированной левобережной части Херсонщины, это происходит уже вторую ночь подряд", - рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань в эфире телеканала «Эспрессо».

Целят оккупанты по жилым домам, учебным заведениям.

«Это ужасающие взрывы по городу. Оккупанты целят по учебным заведениям, жилым кварталам, многоэтажкам. Вчера полностью сгорел гуманитарный штаб Красного Креста в Херсоне, рядом с промышленной базой», – сообщил Хлань.

По его словам, также оккупанты начали увеличивать использование беспилотников, сбрасывающих взрывчатку.

Отметим, что в результате одной из атак пострадали четверо маленьких херсонцев.

13-летняя девочка получила взрывную травму и обломочное ранение ноги.

А еще трое детей, 2, 4 и 9 лет, вместе с мамами сейчас находятся в больнице.

«Во время вражеских ударов дети с родителями находились дома, смотрели мультфильмы и планировали как встречать Новый год. Их дома уничтожила россия», - рассказали в Херсонской ОВА.

Кроме того, оккупанты сбросили взрывчатку на Берислав.

В результате военного преступления пострадал 57-летний мужчина.

Ранее в Воздушных Силах сообщали, что россияне стали использовать черные "Шахеды".

"... Они совершенствовали те БПЛА, которые получили от Ирана, те, которые делают сами, используя определенные композитные материалы для светоотражающей поверхности. Сейчас мы видим, что использовали карбономатериал. Карбон является поглощающим материалом для радиолокационного сигнала, и черный цвет – понятно, почему", – рассказывал представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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