В ночь на 21 декабря в Николаевской области гремели взрывы, враг снова атаковал «Шахедами».

Как сообщил глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким, в ночь на 21 декабря силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожено тринадцать вражеских БпЛА « Shahed-131/136».

«Во время ночной дроновой атаки обломками сбитого БпЛА в Веснянской общине нанесены разрушения складскому помещению агропредприятия. На месте возник пожар, который был оперативно ликвидирован», - сообщил Виталий Ким.

К счастью, пострадавших нет.

Кроме того, вчера, 20 декабря, враг обстрелял с. Днепровское. Пострадавших нет.

Поздно вечером оккупант наносил артиллерийские удары по г. Очаков Очаковской общины. Тоже, к счастью, люди не пострадали.

В свою очередь Силы обороны юга сообщают, что во время очередной ночной дроновой атаки враг направил в их зоне ответственности ударные беспилотники типа «Shahed- 131/136» с восточного побережья Азовского моря и временно оккупированного Крыма.

Дроны направлялись двумя волнами.

В течение семи часов защитники неба уничтожили 19 дронов-камикадзе.

«Попадания не допущены», - отметили защитники.

Напомним, в Воздушных Силах ВС Украины сообщили, что в ночь на 21 декабря российские оккупанты атаковали ударными БпЛА типа «Shahed» по трем направлениям: Чауда – оккупированный Крым, Приморско-Ахтарск, Курск – РФ.

Всего были зафиксированы пуски 35 дронов, уничтожить удалось почти все – 34 «Shahed-131/136».

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