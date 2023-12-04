Віталій Кім повідомив деякі подробиці нових атак з боку ворога, пише Politeka.net.

Як розповів Віталій Кім, вночі, з 3 на 4 грудня, силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено шість ворожих БпЛА «Shahed-131/136».

Під атакою знову був Миколаївський район.

«Вчора, 3 грудня, о 16:01, 16:12 та сьогодні вночі, 4 грудня, о 00:58 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по м. Очаків та акваторії Очаківської громади», - розповів Віталій Кім.

За словами, Кіма, на щастя, постраждалих немає.

У Баштанському районі сьогодні вночі також лунали вибухи.

«Внаслідок збиття БпЛА типу «Shahed-131/136» уламками пошкоджено будівлю агропідприємства та лінію електропередач», - повідомив Віталій Кім про наслідки.

Також обійшлося без постраждалих.

Додамо, згідно з даними повітряних сил ЗС України, у ніч на 4 грудня противник атакував 23-ма ударними БпЛА «Shahed-136/131» з мису Чауда – окупований Крим та керованою авіаційною ракетою – з повітряного простору окупованої Херсонщини.

Знищити вдалося 18 ударних БпЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59.

«Постраждалих немає», - розповіли захисники неба над Україною.

Під атакою опинилося і Прикарпаття.

Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила, що в області на світанку захисники неба збили російські ударні безпілотники.

"Ворог не припиняє здійснювати атаки на об'єкти критичної інфраструктури Прикарпаття. Цієї ночі окупанти атакували Україну БпЛА. На світанку під час повітряної тривоги сили ППО знищили ворожі безпілотники на території нашої області. На щастя, обійшлося без жертв та значних руйнувань", - йдеться у повідомленні.

На місці падіння уламків працюють відповідні служби.

Останні новини України:

Віталій Кім попередив про страшну небезпеку.

Віталій Кім повідомив важкі новини після ракетного удару.

Віталій Кім розповів про своє екстремальне хобі.