Виталий Ким сообщил некоторые подробности новых атак со стороны врага, пишет Politeka.net.
Как рассказал Виталий Ким, ночью, с 3 на 4 декабря, силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожены шесть вражеских БпЛА «Shahed-131/136».
Под атакой снова находился Николаевский район.
"Вчера, 3 декабря, в 16:01, 16:12 и сегодня ночью, 4 декабря, в 00:58 вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по г. Очаков и акватории Очаковской общины", - рассказал Виталий Ким.
По словам, Кима, к счастью, пострадавших нет.
В Баштанском районе сегодня ночью также раздавались взрывы.
«В результате сбития БпЛА типа «Shahed-131/136» обломками повреждено здание агропредприятия и линия электропередач», – сообщил Виталий Ким о последствиях.
Также обошлось без пострадавших.
Добавим, согласно данным воздушных сил ВС Украины, в ночь на 4 декабря противник атаковал 23 ударными БпЛА «Shahed-136/131» с мыса Чауда – оккупированный Крым и управляемой авиационной ракетой – из воздушного пространства оккупированной Херсонщины.
Уничтожить удалось 18 ударных БПЛА и одну управляемую авиационную ракету Х-59.
«Пострадавших нет», – рассказали защитники неба над Украиной.
Под атакой оказалось и Прикарпатье.
Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук сообщила, что в области на рассвете защитники неба сбили российские ударные беспилотники.
"Враг не прекращает осуществлять атаки на объекты критической инфраструктуры Прикарпатья. Этой ночью оккупанты атаковали Украину БпЛА. С рассветом во время воздушной тревоги силы ПВО уничтожили вражеские беспилотники на территории нашей области. К счастью, обошлось без жертв и значительных разрушений», - говорится в сообщении.
На месте падения обломков работают соответствующие службы.
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