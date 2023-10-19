Віталій Кім розповів про трагічні наслідки нових жорстоких атак з боку росіян.

Віталій Кім повідомив, що Миколаїв здригнувся від нової атаки. За словами Віталія Кіма, вночі 19 жовтня місто зазнало ракетного удару.

Внаслідок атаки, за словами Віталія Кіма, виникла пожежа неексплуатуємої складської будівлі на території одного з підприємств, вибуховою хвилею пошкоджено багатоквартирні будинки.

На щастя, обійшлося без постраждалих. Але, на жаль є загиблі у Миколаївській області.

Віталій Кім повідомив, що ввечері окупант завдав ракетного удару по населеному пункту Степівської громади.

«Влучання зафіксовано по закладу харчування. Під завалами загинуло дві людини, поранення отримала одна людина. Внаслідок удару також пошкоджено житлові будинки, сільгосппідприємство та іншу цивільну інфраструктуру», - розповів Віталій Кім про трагічні наслідки.

Також вночі в цьому ж населеному пункті внаслідок падіння уламків ударного БпЛА типу «Shahed-136/131» виникла пожежа покрівлі неексплуатуємої одноповерхової складської будівлі.

«Без постраждалих», - повідомив Віталій Кім.

Крім того, вчора, 18 жовтня, фіксувалися ворожі артилерійські обстріли по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Також під обстрілами були два населені пункти Куцурубської громади.

Останні новини України:

Віталій Кім терміново попередив про страшну небезпеку.

Віталій Кім повідомив важкі новини після ракетного удару.

Віталій Кім розповів про своє екстремальне хобі.