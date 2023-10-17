Віталій Кім повідомив про подію, яка сталася минулої ночі.

Віталій Кім у своєму новому зведенні розповів про ситуацію на Миколаївщині станом на ранок 17 жовтня.

Віталій Кім повідомив, що вночі 03:30 на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони було знищено ракету.

«Попередньо типу Х-59», - розповів Віталій Кім.

Віталій Кім також додав, що загалом на території області обстрілів не зафіксовано.

У свою чергу Повітряні сили ЗС України повідомляють, що минулої ночі противникзастосував шість ударних БпЛА типу "шахед" з району мису Чуада (Крим) та одну керовану авіаційну ракету Х-59 з літака Су-34 із повітряного простору окупованої Херсонщини.

Усі сім цілей було знищено.

«Також зафіксовано застосування противником двох зенітних керованих ракет С-300 на східному напрямку», - повідомили в Повітряних Силах.

Додамо, раніше Віталій Кім повідомив, як просувається розмінування Миколаївщини.

За словами Віталія Кіма, станом на початок жовтня обстежено 96 085 га і розміновано 13 040 га.

«Вилучено 34 435 одиниці вибухонебезпечних предметів (з них 57 авіа бомб). Операторами з гуманітарного розмінування виявлено 8 680 одиниці ВНП», - повідомив Віталій Кім.

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