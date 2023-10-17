Виталий Ким в своей новой сводке рассказал о ситуации на Николаевщине по состоянию на утро 17 октября.

Виталий Ким сообщил, что ночью 03:30 в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны была уничтожена ракета.

«Предварительно типа Х-59», – рассказал Виталий Ким.

Виталий Ким также добавил, что в целом на территории области обстрелы не зафиксированы.

В свою очередь Воздушные силы ВС Украины сообщают, что минувшей ночью противник применил шесть ударных БпЛА типа "шахед" из района мыса Чуада (Крым) и одну управляемую авиационную ракету Х-59 из самолета Су-34 из воздушного пространства оккупированной Херсонщины.

Все семь целей были уничтожены.

"Также зафиксировано применение противником двух зенитных управляемых ракет С-300 на восточном направлении", - сообщили в Воздушных Силах.

Ранее Виталий Ким сообщил, как продвигается разминирование Николаевщины.

По словам Виталия Кима, на начало октября обследовано 96 085 га и разминировано 13 040 га.

«Изъято 34 435 единиц взрывоопасных предметов (из них 57 авиа бомб). Операторами по гуманитарному разминированию выявлено 8 680 единиц ВНП», - сообщил Виталий Ким.

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