Росія не збирається припиняти війну проти України і планує у наступному році виготовити величезну кількість боєприпасів.

Як повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства обоони України, у планах росії на 2024-й рік - виготовити 2,1 млн боєприпасів, пише Politeka.net.

Зазначається, що Росія намагається відновити та наростити виробництво озброєнь, а в осінньо-зимовий період знову атакуватиме енергетичну інфраструктуру України.

Як розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, за вересень значно зросла кількість застосування ударних БПЛА. Також в останні тижні зросла кількість використання ворогом керованих авіаційних бомб.

Мета Росії, підкреслюють в розвідці, знищення енергетичної інфраструктури України та інших критичних об’єктів.

У розвідці констатують - попри економічні санкції та обмеження на постачання різного роду продукції до рф, окупантам все ж вдається, використовуючи треті країни, завозити необхідні для виробництва озброєнь компоненти.

Росія почала більш активно застосовувати і крилаті, і балістичні ракети комплексу «іскандер», відновила виробництво ракет «калібр» та Х-101 та намагається наростити обсяги.

«Але, за нашими даними, не все виходить в рф ― визначені ними плани не виконуються», - додали в ГУР МО.

В розвідці також повідомили, що розвідники, ЗСУ і СБУ роблять все, щоб наносити удари по об’єктах, залучених до виробництва високоточної зброї, яка застосовується і планується до застосування РФ.

«До початку літа росіяни застосовували боєприпаси з їхніх складів. Ці снаряди були виготовлені більше 30 років тому. Відсоток їхнього нормального стану не перевищував половини. Зараз держава-агресор дуже активно намагається знайти боєприпаси в інших країнах», - кажуть у розвідці.

Зараз окупанти використовують близько 15 тисяч боєприпасів за день, проводять заходи щодо відновлення 104 повітряно-десантної дивізії рф, формують нові армії, знімають зі зберігання важку техніку, артилерійські системи, приводять її до нормального стану.

Також відомо, що росія проводить заходи щодо відновлення 104 повітряно-десантної дивізії рф.

У розвідці повідомили, що в планах окупантів на 2024-й рік виготовити 2,1 млн боєприпасів. Самотужки агресор цього не зробить, впевнені в ГУР МО.

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