Россия не собирается прекращать войну против Украины и планирует в следующем году производить огромное количество боеприпасов.

Как сообщили в Главном управлении разведки Министерства обооны Украины, в планах России на 2024 год - произвести 2,1 млн боеприпасов, пишет Politeka.net.

Россия пытается возобновить и нарастить производство вооружений, а в осенне-зимний период снова будет атаковать энергетическую инфраструктуру Украины.

Как рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, за сентябрь значительно выросло количество применения ударных БПЛА. Также в последние недели выросло количество использования врагом управляемых авиационных бомб.

Цель России, подчеркивают в разведке, уничтожении энергетической инфраструктуры Украины и других критических объектов.

В разведке констатируют - несмотря на экономические санкции и ограничения на поставку разного рода продукции в РФ, оккупантам все же удается, используя третьи страны, завозить необходимые для производства вооружений компоненты.

Россия начала более активно применять и крылатые, и баллистические ракеты комплекса "Искандер", возобновила производство ракет "Калибр" и Х-101 и пытается нарастить объемы.

"Но, по нашим данным, не все выходит у РФ - определенные ими планы не выполняются", - добавили в ГУР МО.

В разведке также сообщили, что разведчики, ВСУ и СБУ делают все, чтобы наносить удары по объектам, вовлеченным в производство высокоточного оружия, которое применяется и планируется к применению РФ.

«До начала лета россияне применяли боеприпасы из их складов. Эти снаряды были сделаны более 30 лет назад. Процент их нормального состояния не превышал половины. Сейчас государство-агрессор очень активно пытается найти боеприпасы в других странах», – говорят в разведке.

Сейчас оккупанты используют около 15 тысяч боеприпасов в день, проводят мероприятия по восстановлению 104 воздушно-десантной дивизии РФ, формируют новые армии, снимают с хранения тяжелую технику, артиллерийские системы, приводят ее в нормальное состояние.

Также известно, что Россия проводит мероприятия по восстановлению 104 воздушно-десантной дивизии РФ.

В разведке сообщили, что в планах оккупантов на 2024-й год произвести 2,1 млн боеприпасов. Самостоятельно агрессор этого не сделает, уверены в ГУР МО.

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