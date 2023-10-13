Зроблено нове важливе повідомлення щодо евакуації, яка стосується тисяч українців, особливо родин з дітьми.

Нове оголошення щодо евакуації зробив очільник Херсонської ОДА Олександр Прокудін, пише Politeka.net.

«Звертаюся до родин з дітьми. Щодня ми відчуваємо пекло російських обстрілів. Рано чи пізно ситуація може стати критичною для мирних громадян. Це потрібно усвідомити і бути готовими», - підкреслив Прокудін на своїй сторінці в Facebook.

Мешканців Херсонщини закликали евакуюватися у більш безпечні місця.

«Вкотре закликаю вас подбати про ваших дітей і надати їм можливість жити у більш безпечному місці».

Прокудін також запевнив тих, хто вже евакуювався чи ще приймає рішення щодо евакуації:

«Ви неодмінно повернетеся додому. Головне, що живими і неушкодженими».

Додамо, раніше у Херсонській області оголосили обов'язкову евакуацію родин з дітьми.

Евакуація проводиться в населених пунктах, які постійно знаходяться під ворожими обстрілами.

Евакуація стосується мешканців більше ніж 3о населених пунктів Херсонщини.

Додамо, що Херсонщина кожного дня знаходиться під жорстокими обстрілами окупантів. Кількість атак постійно збільшується. Росіяни гатять по критичній інфраструктурі, житловим будинкам і лікарням. Вбивають і калічать мирних мешканців.

Так, 12 жовтня ворог вдарив по дитячій лікарні.

«На щастя, на сьогодні там не проводився прийом пацієнтів. Тож обійшлося без жертв. Проте приміщення має значні руйнування», - повідомляли в Херсонській ОДА.

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