Сделано новое важное сообщение об эвакуации, которая касается тысяч украинцев, особенно семей с детьми.

Новое объявление об эвакуации сделал глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, пишет Politeka.net.

«Обращаюсь к семьям с детьми. Каждый день мы чувствуем ад российских обстрелов. Рано или поздно ситуация может оказаться критической для мирных граждан. Это нужно осознать и быть готовыми», - подчеркнул Прокудин на своей странице в Facebook.

Жителей Херсона призвали эвакуироваться в более безопасные места.

«В очередной раз призываю вас позаботиться о ваших детях и предоставить им возможность жить в более безопасном месте».

Прокудин также заверил тех, кто уже эвакуировался или принимает решение по эвакуации:

«Вы обязательно вернетесь домой. Главное, что живыми и невредимыми».

Добавим, ранее в Херсонской области была объявлена ​​обязательная эвакуация семей с детьми.

Эвакуация проводится в населенных пунктах, постоянно находящихся под вражескими обстрелами.

Эвакуация касается жителей более 30 населенных пунктов Херсонщины.

Добавим, что Херсонщина каждый день находится под жестокими обстрелами оккупантов. Число атак постоянно увеличивается. Россияне бьют по критической инфраструктуре, жилым домам и больницам. Убивают и калечат мирных жителей.

Так, 12 октября враг ударил по детской больнице.

«К счастью, сегодня там не проводился прием пациентов. Так что обошлось без жертв. Однако помещение получило значительные разрушения», - сообщали в Херсонской ОГА.

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