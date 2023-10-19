Виталий Ким рассказал о трагических последствиях новых жестоких атак со стороны россиян.

Виталий Ким сообщил, что Николаев вздрогнул от новой атаки. По словам Виталия Кима, ночью 19 октября город понес ракетный удар.

В результате атаки, по словам Виталия Кима, возник пожар неэксплуатируемого складского здания на территории одного из предприятий, взрывной волной повреждены многоквартирные дома.

К счастью, обошлось без пострадавших. Но, к сожалению, есть погибшие в Николаевской области.

Виталий Ким сообщил, что вечером оккупант нанес ракетный удар по населенному пункту Степовской общины.

«Попадание зафиксировано по заведению питания. Под завалами погибли два человека, ранения получил один человек. В результате удара также повреждены жилые дома, сельхозпредприятие и другая гражданская инфраструктура», - рассказал Виталий Ким о трагических последствиях.

Также ночью в этом же населенном пункте в результате падения обломков ударного БПЛА типа «Shahed-136/131» возник пожар кровли неэксплуатируемого одноэтажного складского здания.

«Без пострадавших», – сообщил Виталий Ким.

Кроме того, вчера, 18 октября, фиксировались вражеские артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет. Также под обстрелами находились два населенных пункта Куцурубской общины.

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