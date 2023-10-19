Виталий Ким сообщил, что Николаев вздрогнул от новой атаки. По словам Виталия Кима, ночью 19 октября город понес ракетный удар.
В результате атаки, по словам Виталия Кима, возник пожар неэксплуатируемого складского здания на территории одного из предприятий, взрывной волной повреждены многоквартирные дома.
К счастью, обошлось без пострадавших. Но, к сожалению, есть погибшие в Николаевской области.
Виталий Ким сообщил, что вечером оккупант нанес ракетный удар по населенному пункту Степовской общины.
«Попадание зафиксировано по заведению питания. Под завалами погибли два человека, ранения получил один человек. В результате удара также повреждены жилые дома, сельхозпредприятие и другая гражданская инфраструктура», - рассказал Виталий Ким о трагических последствиях.
Также ночью в этом же населенном пункте в результате падения обломков ударного БПЛА типа «Shahed-136/131» возник пожар кровли неэксплуатируемого одноэтажного складского здания.
«Без пострадавших», – сообщил Виталий Ким.
Кроме того, вчера, 18 октября, фиксировались вражеские артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет. Также под обстрелами находились два населенных пункта Куцурубской общины.
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