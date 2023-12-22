Уламки одного зі збитих дронів влучили у квартиру ведучого телемарафону Андрія Ковальского, пише Politeka.net.

На момент атаки сім’я була вдома.

«Вижили і це головне… квартири тепер немає», - повідомила дружина Ковальского Тетяна Хитрик.

На опублікованих кадрах видно, що внаслідок атаки помешкання телеведучого сильно постраждала. За словами Хитрик, квартира перетворилася на пекло.

«Боже, дякую за життя, дякую, що ми і діти вижили в пеклі. В самому пеклі… що не згоріли живцем під завалами, що змогли потушити полумʼя, що змогли … змогли

Дякую!», - написала жружина Андрія Ковальского на своїй сторінці в Facebook.

Друзі родини і користувачі соцмереж висловлюю родиніі слова підтримки.

«Тримайтесь! Важко, але головне, що живі!»,

«Страшно навіть уявити, що ви пережили. Сподіваюсь, з вами усе гаразд. Тримайтесь!»,

«Танюша, тримайтеся!»,

«Танюша!… Як же перелякалася я за вас. Як добре, що всі живі! Тримайтеся!».

Нагадаємо, це був ретій поспіль повітряний удар дронами по столиці за останні шість днів.

«Один з рашистських дронів наробив лиха в Соломʼянському районі Києва. Там,

в багатоповерховому житловому будинку виникло загорання на верхніх поверхах, в трьох квартирах часткове руйнування стін та ще у трьох - вибиті вікна.

За попередніми даними, двоє постраждалих із забоями мʼяких тканин та різаними ранами, один з них госпіталізований», - повідомляли в КМВА.

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