Обломки одного из сбитых дронов попали в квартиру ведущего телемарафона Андрея Ковальского, пишет Politeka.net.

В момент атаки семья была дома.

«Выжили и это главное… квартиры теперь нет», – сообщила супруга Ковальского Татьяна Хитрик.

На опубликованных кадрах видно, что в результате атаки помещение телеведущего сильно пострадало. По словам Хитрик, квартира превратилась в ад.

«Боже, спасибо за жизнь, спасибо, что мы и дети выжили в аду. В самом аду… что не сгорели заживо под завалами, что смогли потушить пламя, что смогли… смогли

Спасибо!», - написала супруга Андрея Ковальского на своей странице в Facebook.

Друзья семьи и пользователи соцсетей выражаю семьи слова поддержки.

«Держитесь! Тяжело, но главное, что живы!»,

«Страшно даже вообразить, что вы пережили. Надеюсь, с вами все хорошо. Держитесь!»,

«Танюша, держитесь!»,

«Танюша!… Как же я испугалась за вас. Как хорошо, что все живы! Держитесь!».

Последствия атаки на Киев

Последствия атаки на Киев

Напомним, это был третий подряд воздушный удар дронами по столице за последние шесть дней.

«Одна из рашистских дронов наделала беды в Соломенском районе Киева. Там,

в многоэтажном жилом доме возникло возгорание на верхних этажах, в трех квартирах частичное разрушение стен и еще в трех – выбиты окна.

По предварительным данным, двое пострадавших с ушибами мягких тканей и резаными ранами, одна из них госпитализирована», - сообщали в КМВА.

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Кроме того, напомним, что враг концентрирует силы - названо направление, где будет удар.