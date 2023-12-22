Обломки одного из сбитых дронов попали в квартиру ведущего телемарафона Андрея Ковальского, пишет Politeka.net.

В момент атаки семья была дома.

«Выжили и это главное… квартиры теперь нет», – сообщила супруга Ковальского Татьяна Хитрик.

На опубликованных кадрах видно, что в результате атаки помещение телеведущего сильно пострадало. По словам Хитрик, квартира превратилась в ад.

«Боже, спасибо за жизнь, спасибо, что мы и дети выжили в аду. В самом аду… что не сгорели заживо под завалами, что смогли потушить пламя, что смогли… смогли

Спасибо!», - написала супруга Андрея Ковальского на своей странице в Facebook.

Друзья семьи и пользователи соцсетей выражаю семьи слова поддержки.

«Держитесь! Тяжело, но главное, что живы!»,

«Страшно даже вообразить, что вы пережили. Надеюсь, с вами все хорошо. Держитесь!»,

«Танюша, держитесь!»,

«Танюша!… Как же я испугалась за вас. Как хорошо, что все живы! Держитесь!».

Напомним, это был третий подряд воздушный удар дронами по столице за последние шесть дней.

«Одна из рашистских дронов наделала беды в Соломенском районе Киева. Там,

в многоэтажном жилом доме возникло возгорание на верхних этажах, в трех квартирах частичное разрушение стен и еще в трех – выбиты окна.

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