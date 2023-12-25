Як повідомляють в місцевих пабліках, в Солом’янському районі водій на швидкості не впорався з керуванням, пише Politeka.net.

Наслідки жахливі – автівка влетіла в стовп. Удар був такої сили, що автомобіль розірвало на частини. Двигун вилетів аж на на проїжджу частину.

Відомо, що в автівці перебувала одна людина – водій. Його в тяжкому стані шпиталізували.

Додамо, на даний момент в Києві ситуація на дорогах непроста – столицю засипає снігом.

До прибиранняснігу і протиожеледної обробки в Києві задіяні 294 одиниці техніки. Крім того більше 300 працівників очищають від снігу зупинки громадського транспорту, вузькі тротуари, сходи, острівці безпеки, пішохідні переходи.

«Триває обробка доріг, мостів, спусків і підйомів протиожеледними засобами. За добу використано понад 397 тонн солі і 3 тонни піску», - повідомили в КМДА.

Водіїв у Києві закликають бути обачними на дорозі, надавати перевагу в русі техніці дорожньої служби. А також не паркувати автівки на узбіччях доріг, щоб не заважати роботі комунальників.

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