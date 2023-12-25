Как сообщают в местных пабликах, в Соломенском районе водитель на скорости не справился с управлением, пишет Politeka.net.
Последствия ужасающие – автомобиль влетел в столб. Удар был такой силы, что автомобиль разорвало на части. Двигатель вылетел аж на проезжую часть.
Известно, что в автомобиле находился один человек – водитель. Его в тяжелом состоянии госпитализировали.
Добавим, сейчас в Киеве ситуация на дорогах непростая – столицу засыпает снегом.
К уборке снега и противогололедной обработке в Киеве задействованы 294 единицы техники. Кроме того, более 300 работников очищают от снега остановки общественного транспорта, узкие тротуары, лестницы, островки безопасности, пешеходные переходы.
«Продолжается обработка дорог, мостов, спусков и подъемов противогололедными средствами. За сутки использовано более 397 тонн соли и 3 тонны песка», – сообщили в КГГА.
Водителей в Киеве призывают быть осмотрительными на дороге, отдавать предпочтение в движении технике дорожной службы. А также не парковать автомобили на обочинах дорог, чтобы не мешать работе коммунальщиков.
Последние новости Украины:
Несчастье произошло с украинцами в Польше – выжили не все.
Также напомним о трагедии в Киевской области.