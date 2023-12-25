Как сообщают в Генштабе ВСУ, за прошедшие сутки на фронте произошло 66 боевых столкновений, пишет Politeka.net.

Согласно обновленным данным, на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, пытающегося окружить город.

Силы обороны отбили 14 атак врага восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, а также 17 атак недалеко от Первомайского и Невельского Донецкой области.

Враг бросает на захват Авдеевки много техники и личного состава.

"Пытаются россияне выполнить поставленные задачи и взять город. Очень много в последнее время бросают техники и личного состава. Фиксируем тысячи мертвых, извините, "макак" вокруг Авдеевки. Ребята рассказывают и по камерам видно, когда дроны летают», - рассказывал глава Авдеевской МВА Виталий Барабаш в эфире телемарафона.

Согласно неофициальным данным, кое-где у врага есть новые успехи.

«Степное – враг продолжает попытки продвинуться севернее села в сторону Новобахмутовки. Минимальные успехи. В самом Степном бои продолжаются на восточных окраинах. Враг смог продвинуться метров на 100. В направлении Первомайского враг пытается и дальше продвигаться от Водяного и Песок к югу, востоку и северу от поселка. Успехов не было.

В сторону Невельского - враг продвинулся на 200 метров к юго-востоку от поселка», - рассказал в своем телеграмм-канале военный корреспондент Богдан Мирошников.

По его словам, в частном секторе на юге города продолжаются «качели».

«Пока ситуация там напоминает АКХЗ. Враг может дойти до очередной улицы, но наше огневое поражение заставляет оккупантов отходить. Сейчас почти без дополнительных потерь территории (к тому, что было несколько дней назад)», - отметил корреспондент, добавив, что от садового общества "Виноградники" враг пытается расширить зону контроля западнее.

Добавим, в разбитом и пылающем городе Авдеевка до сих пор остаются жители.

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