Российские оккупанты наступают на разных направлениях, новые важные подробности с поля боя.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщает, что основные усилия противник сосредотачивает на ведении наступательных и штурмовых действий на Авдеевском, Марьинском и Запорожском направлениях.

Оккупанты проводят активные пехотные атаки при поддержке бронетехники и авиации, применяют управляемые авиабомбы.

«Есть информация о все большем количестве отказов оккупантов участвовать в штурмовых действиях, в частности, в подразделениях 1 армейского корпуса. Следует отметить, что в плен начали сдаваться целые группы российских военнослужащих», - сообщил бригадный генерал.

Тарнавский поблагодарил украинских воинов, которые смелыми и решительными действиями заставляют врага это делать.

Тарнавский также уточнил, что за минувшие сутки в плен сдались 8 захватчиков.

Добавим, ранее Тарнавский рассказал, что ВСУ столкнулись с нехваткой артиллерийских боеприпасов и сократили некоторые военные операции из-за нехватки западной помощи.

По его словам, возникла проблема с боеприпасами, особенно постсоветскими – 122 миллиметра, 152 миллиметра. И эти трудности есть по всей линии фронта.

«Объемы, которые имеем, не достаточны для нас сейчас, учитывая потребности. Поэтому мы их перераспределяем. Мы перепланируем задачи, которые ставили перед собой…», - сообщил Тарнавский.

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