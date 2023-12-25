Так, ворог вкрив вогнем п’ять населених пунктів Донецької області, пише Politeka.net з посиланням на поліцію Донеччини.
Армія загарбників била авіабомбами КАБ-500, ракетами, артилерією.
Внаслідок атак пошкоджено 18 житлових будинків, дитячий садок, лінію електропередач.
«Три керовані авіабомби росія скинула на Очеретине. Руйнувань зазнали три багатоквартирних будинки, соціальна інфраструктура. Травмовано людину», - повідомили в поліції.
Ще однією бомбою КАБ-500, а також артилерією окупанти вдарили по Нью-Йорку.
Внаслідок ударів поранили двох цивільних осіб. Пошкоджено щонайменше 2 багатоквартирних і 14 приватних будинків.
Крім того, ракетою росіяни поцілили по Желанному. На даний момент про постраждалих невідомо.
Загалом за добу поранення отримали троє мешканців Донеччини.
Додамо, що ворог продовжує нищити і Херсонщину.
Цієї ночі була чергова атака з тимчасово окупованої території на місто Херсон.
Як повідомили рятувальники, в одному з мікрорайонів обласного центру після прильоту спалахнуло легкове авто, а в населеному пункті на околиці міста загорілось гаражне приміщення.
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