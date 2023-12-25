Россияне не останавливаются в своих попытках убить и покалечить как можно больше украинцев.

Так, враг накрыл огнем пять населенных пунктов Донецкой области, пишет Politeka.net с ссылкой на полицию Донетчины.

Армия захватчиков била авиабомбами КАБ-500, ракетами, артиллерией.

В результате атак повреждены 18 жилых домов, детский сад, линия электропередач.

«Три управляемых авиабомбы россия сбросила на Очеретино. Разрушения получили три многоквартирных дома, социальная инфраструктура. Травмирован человек», - сообщили в полиции.

Еще одной бомбой КАБ-500, а также артиллерией оккупанты ударили по Нью-Йорку.

В результате ударов ранили двух гражданских лиц. Повреждены по меньшей мере 2 многоквартирных и 14 частных домов.

Кроме того, ракетой россияне попали по Желанному. В настоящее время о пострадавших неизвестно.

В общей сложности за сутки ранения получили трое жителей Донецкой области.

Добавим, что враг продолжает уничтожать и Херсонщину.

Этой ночью была очередная атака с временно оккупированной территории на город Херсон.

Как сообщили спасатели, в одном из микрорайонов областного центра после прилета вспыхнул легковой автомобиль, а в населенном пункте на окраине города загорелось гаражное помещение.

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