Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Повітряні сили ЗС України, у ніч на 25 грудня противник атакував Україну 31 ударним БпЛА типу «Shahed» та двома авіаційними ракетами.

В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони знищити вдалося з 28 ударних БпЛА «Shahed-136/131» у межах Одеської, Херсонської, Миколаївської, Донецької, Кіровоградської та Хмельницької областей.

«Під час повітряного нападу ворог також застосував керовану авіаційну ракету Х-59 на Запорізькому напрямку та протирадіолокаційну ракету Х-31П із акваторії Чорного моря. Обидві – знищено!», - повідомили в Повітряних Силах ЗС України.

Більш того, українським захисникам також вдалося знищити два ворожі літаки - один Су-34 – на Донеччині та один Су-30СМ – над акваторією Чорного моря.

Додамо, що у свою чергу Сили оборони півдня повідомляють, що уламки дронів пошкодили припортову інфраструктуру Одещини.

Ворог бив по Україні у Святвечір, спершу запустивши ракети Х-59 на Кропивницький і Х-31П на Чорноморськ на Одещині, які збили сили ППО. А потім почалася ворожа атака дронами.

На жаль, уламки БПЛА пошкодили технічні приміщення у припортовій інфраструктурі Одеси, а в Роздільнянському районі також уламками пошкоджено недіючу адмінбудівлю та склад законсервованого об’єкту.

Додамо, що є наслідки і в Дніпропетровській області – у Павлоградському районі уламки пошкодили господарське приміщення та навантажувач зерна.

«У Дніпровському районі залишки ворожого залізяччя впали на територію непрацюючого підприємства. Зайнялася одноповерхова будівля. Пожежу рятувальники приборкали», - розповіли в Дніпропетровській ОДА.

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